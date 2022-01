Praiano e Cetara in lutto per la scomparsa di Rosa e Teresa: madre e figlia si sono spente a Livorno. Un grave lutto ha colpito le cittadine di Praiano e di Cetara.

In un post su Facebook la Caritas Diocesana ha voluto ricordare Teresa Liguori con un post commovente :”Il direttore don Francesco Della Monica, l’Equipe diocesana e tutti i Referenti delle Caritas parrocchiali partecipano, con preghiera, vicinanza e affetto, al lutto che ha colpito la famiglia, la Comunità e la Caritas parrocchiale di S. Luca in Praiano per l’improvvisa dipartita della carissima Teresa Liguori.

Una donna che non solo si impegnava nel servizio ai meno fortunati ma che con forza, creatività e gioia viveva la Carità in ogni aspetto e ambito.

Il Signore Risorto, per intercessione di Maria e di S. Luca Ev. la accolga, oggi stesso, in Paradiso.”

La cerimonia funebre avrà luogo nella Chiesa di San Pietro e Paolo di Livorno domani, martedì 11 gennaio, alle 15:30.

La redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze a tutti coloro che le amavano.