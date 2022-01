Praiano, contagi in aumento, si arriva a 68. A Positano stazionari con un calo si arriva a 149. Si cominciano a registrare guarigioni

I due comuni vicinori della Divina vivono questo momento di pandemia con molta apprensione, e infatti sembrano semi deserti.

Entrambi hanno in comune lo stesso hub vaccinale in Via Pasitea e le difficoltà per i tamponi di controllo per cui devono arrivare fino all’USCA a Tramonti, un viaggio.

Dai riscontri fatti I contagi prendono tutti vaccinati anche con la terza dose e si diffondono facilmente nel nucleo familiare .

Ma un dato è confortante, a quel che sappiamo stanno tutti bene e i sintomi della variante Omicron sono molto simili all’influenza

Come nel resto della Costiera amalfitana e in Campania aumentano i contagi per coronavirus Covid – 19 a Praiano.

Nel comune della Costa d’Amalfi si registrano nella sola giornata di oggi, 10 gennaio, 21 nuovi positivi al Covid-19. Si registrano anche 12 guariti.

I casi totali passando da 60 a 68. Ma sembra che stiano tutti bene .

Aggiornamento di oggi a Praiano

A Positano stazionari da un paio di giorni e addirittura un calo, una notizia dopo due settimane di crescita del contagio in tutti i comuni della Costa d’ Amalfi

Aggiornamento covid-19 di ieri a Positano Attualmente risultano centoquarantanove persone positive al covid-19. Oggi risultano undici casi di positività. Registriamo la guarigione di dodici nostri concittadini