Praiano, al via i lavori in Via Terramare nel tratto che va dal ristorante Il Pirata fino all’Africana

L’identità turistica di Praiano è un principio che va fortemente tutelato ed è anche in virtù di questo che l’Amministrazione Comunale dopo aver preso atto delle condizioni nelle quali versava via Terramare, in modo particolare il tratto che va dal ristorante Il Pirata fino all’Africana, ha dato il via ai lavori di riqualificazione in quel tratto al fine di permettere ai praianesi ed ai turisti la fruibilità in sicurezza di uno degli scorci tra i più belli al mondo. A dare la notizia è il consigliere Arturo Terminiello precisando che la stradina sarà interdetta al transito di persone e cose fino al 28 febbraio, data entro la quale dovrebbero essere consegnati i lavori, salvo complicanze legate ad agenti atmosferici o altro.