Positanonews ha fatto il miracolo della Befana, a Piano di Sorrento collaborazione Cappiello – Iaccarino per i vaccini a Villa Fondi. Buone notizie da Piano di Sorrento oggi , e la nostra testata ha indiscutibilmente contribuito, essendo l’unico giornale a parlare quotidianamente, dalla mattina alla sera, anche delle vicende carottesi. Da Salvatore Cappiello apprezziamo e plaudiamo all’iniziativa della piattaforma comunale da noi indicata come priorità, è una cosa che ci fa felici, e dimostra un senso pratico del primo cittadino. Da parte di Vincenzo Iaccarino il post di oggi che parla del dialogo e collaborazione fattiva. Bene, ne siamo contenti

La recrudescenza della pandemia covid-19, che ovunque sta facendo registrare un’impennata di contagi, si sta manifestando in modo preoccupante anche nella nostra città e nel resto della Penisola Sorrentina. Proprio sulla scorta della’esperienza maturata e in previsione di questa situazione, il 6 dicembre scorso il nostro Gruppo Consiliare “Piano nel Cuore” ha dichiarato al Sindaco Salvatore Cappiello la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione per fronteggiare questa nuova e ancora più aggressiva ondata pandemica.

Ieri il nostro Gruppo si è riunito per confermare tale disponibilità a seguito di una richiesta pervenuta da parte del comandante della Polizia Municipale Michele Galano che, per conto del Sindaco, ha chiesto di organizzare la gestione dei flussi di accesso al Centro Vaccinale di Villa Fondi. Ho personalmente contattato il Sindaco Cappiello per confermare e definire questa nostra disponibilità che in questa fase consentirà di affrontare le criticità emerse avvalendosi dell’impegno del nostro consigliere Gabriele Di Filippo e di alcuni volontari che hanno già dato prova di saper gestire in modo ottimale la piattaforma in modo da venire incontro alle esigenze di sicurezza dei cittadini i cui interessi tutti noi abbiamo a cuore.