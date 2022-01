Positano-Vico, la lettera commovente a Enrico D’Urso: “Da oggi vedremo una stella in più”

Infine voglio donarti questo verso di Erri De Luca, e lo faccio veramente senza presunzione, perché ha accompagnato il tuo primo Natale da “tumorato di Dio”, così dicono le sorelle di Orvieto che anche hanno pregato e accompagnato il tuo dolore in questi anni, in particolare Damiana. Ne “In nome della madre”, Maria, che ha già dato alla luce il suo bambino, e lo tiene stretto e non vuole ancora chiamare Giuseppe, dice, guardando l’orizzonte: Ecco, lentamente l’alba striscia all’orizzonte e scardina la notte. È stato così ieri sera per te: un’alba di Natale (chi abbia distrutto il Presepe – qualcuno l’avrà fatto – lo rimetta in piedi; chi ha spento l’albero, lo riaccenda…in casa tua sei stato bravo perché ancora è Natale, il presepe è ancora in piedi realizzato da te e Nathan e definito in ogni piccolo particolare e dettaglio, ti piaceva amabilmente realizzarlo, dall’anno prossimo Nathan erediterà quest’arte), un’alba di Natale, un’alba di Pasqua, la tua. E Pasqua è passaggio, Pasqua è sgusciare dalla schiavitù per la libertà, Pasqua è entrare nell’amore che tu ci hai insegnato e viverlo per sempre.

Grazie, Enrico, siamo fieri di te, perché non hai pensato a te stesso e, anche nelle ultime ore, ci hai inondati di raccomandazioni, affidandoci gli uni agli altri, come Gesù sulla croce. Anche a me da lontano hai detto: tu sai e te lo devi vedere tu. Chi parte e sa partire, chi perde e sa perdere, non pensa a sé, ma pensa agli altri, pensa a noi, hai pensato a Giovanna, ai tuoi figli, a non ricevere più medicine ma lasciarti vivere la morte. Enrico, hai messo tutto a posto, tutto in ordine, ci hai sganciati da te, e Giovanna accanto a te è stata formidabile, profetica e donna della corsa…veramente hai affidati gli uni agli altri come Gesù dall’alto della croce (Ecco tuo figlio. – E a Giovanni -: Ecco tua madre): Vi affido, prendetevi carico gli uni degli altri.

Questo, Enrico, nel nostro logoro linguaggio, si chiama amore. E l’amore è più forte della morte – vorrei gridarlo a tutti ma soprattutto alla nostra famiglia, aiutami a farlo tu che sei nella Verità e in una posizione migliore della mia – è scritto nel Cantico dei Cantici: perché mai dovendo cercare una forza pari all’amore, l’autore sacro è ricorso alla morte? L’amore è più forte d’ogni cosa, più forte della morte. Noi lo sperimentiamo adesso, Enrico, sentendoci con te; lo sperimenteranno i tuoi genitori, Giovanna, i tuoi figli, la tua famiglia, la tua comunità di Moiano tramortita dal dolore, le comunità di Acquara e Pastena che hanno accompagnato il tuo ultimo match e i tuoi ultimi giorni e a cui va tutta la mia infinita e impareggiabile gratitudine…grazie delle preghiere!!! Ora in una miriade di miracoli che attendiamo da te, che sei riuscito a sgusciare così, silenzioso come la luce, in quell’alba che si preannunciava, aiutaci ad attraversare la nostra notte per poter veramente annunciare e testimoniare: Ecco, lentamente l’alba striscia all’orizzonte e scardina la notte.