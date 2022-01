Positano, un tramonto invernale meraviglioso e la gioia di un tuffo nelle acque limpide

Positano si conferma bellissima anche durante il periodo invernale, come in questo martedì di gennaio caratterizzato da un cielo terso e da un sole che ha riscaldato il freddo di queste giornate. Un sole che, ancora una volta, ha regalato uno spettacolo meraviglioso all’ora del tramonto quando ha inondato d’oro il cielo e la spiaggia. Una giornata che ha visto molte persone fermarsi per qualche momento di totale relax proprio sulla Spiaggia Grande, gustandosi in modo pieno la magia di una Positano d’inverno, lontana dalla calca estiva e pronta a farsi ammirare da chi decide di viverla in questo periodo dell’anno. Come due turiste provenienti dalla città di Sydney in Australia che hanno voluto trascorrere questo pomeriggio in spiaggia e che, sfidando l’aria pungente, hanno provato l’esperienza di un tuffo nelle acque limpide. Sentite da Positanonews hanno espresso il loro amore per la città di Positano che trovano bellissima anche in questo periodo dell’anno.