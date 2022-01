Positano, un tramonto di speranza in un paese in quarantena. 150 persone positive al Covid significa che ci sono quasi 400 persone in quarantena o quasi per il coronavirus Covid – 19, la variante Omicron si è dimostrata molto contagiosa anche nella perla della Costiera amalfitana. Lo stesso sindaco Giuseppe Guida è in isolamento fiduciario per alcuni familiari positivi, lo stesso dicasi per un negozio di alimentari e altre attività, aperte grazie alla presenza dei turisti ancora oggi, si trovano in difficoltà. Ci sono anche situazioni paradossali, addirittura famiglie intere positive, e magari un componente è negativo, con il risultato che l’isolato dagli altri è il negativo, mentre gli altri stanno insieme. Oggi la domanda più ricorrente è , ma tu sei ancora negativo? La notizia buona è che stanno tutti bene e che si è fiduciosi nel fatto che fra poche settimane la situazione dovrebbe andare verso la normalità. Invitiamo tutti a non fare la corsa ai vaccini, aspettate e non vi preoccupate per il green pass, fino a febbraio si sta tranquilli ed è successiva la durata di sei mesi, per quelli precedenti vale ancora nove mesi. In ogni caso aspettate il vostro turno , non vi consigliamo di andare al “Costa d’ Amalfi” di Castiglione di Ravello con tanti disagi e neanche a Villa Fondi a Piano di Sorrento, come potete vedere dalle notizie in Costiera amalfitana o Penisola Sorrentina. Per i tamponi , dopo i canonici sette giorni, si può andare anche in farmacia, oppure farsi prenotare ma bisogna arrivare fino a Tramonti in attesa che si smaltiscano centinaia di tamponi arretrati. Un pò di pazienza, siamo sicuri che a febbraio si starà meglio e saranno in tanti i guariti.