Positano, un tramonto da cartolina nello splendido scatto di Giuseppe Di Martino

Positano mostra tutta la sua bellezza in questa fredda domenica di gennaio grazie ad un tramonto che trasforma il paesaggio della piramide di case che scendono fino ad incontrare il mare in un’immagine che sembra dipinta dalle mani sapienti di un grande pittore che ha saputo mescolare con arte e maestria i colori sulla tavolozza per poi immortalare su tela lo spettacolo della natura.

Un tramonto che colora di riflessi dorati il mare di Positano e che è stato sapientemente catturato dalla bravura dell’amico Giuseppe Di Martino che in una foto è riuscito ad eternizzare questo momento di pura magia.