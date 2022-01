Positano, terza dose del vaccino anti-Covid con prenotazione su convocazione, un modello in Campania contro il caos. Mentre ovunque ci sono assembramenti e caos, con la corsa alla terza dove del vaccino per il coronavirus Covid – 19, magari assembrandosi con persone contagiate, visto che Omicron sta dimostrando una viralità incredibile, l’amministrazione Guida di concerto con l’ASL Salerno ha fatto una scelta razionale e logica di buon senso che eviterà patemi ai cittadini e il caos disumano di altri centri anche vicini come a Piano di Sorrento e Vico Equense, ma anche inizialmente a Castiglionre di Ravello al Costa d’ Amalfi. Positano è come un’isola, ripetiamo, e speriamo che ci concedano anche l’USCA mobile, visti i disagi enormi per andare a Tramonti . Come al solito il COC e l’hub vaccinale di Via Pasitea si dimostrano un’eccellenza. E’ un momento difficile con un boom di contagiati, come sta avvenendo in tutta Italia, ma pare che Omicron sia meno pericolosa e si guarisca prima

Ecco il comunicato

Positano, il Centro Vaccinale rende noto che la prenotazione per la terza dose avviene esclusivamente su convocazione tramite piattaforma con la ricezione di un sms o email.

NON è possibile prenotarsi tramite contatti telefonici.

NON è possibile recarsi direttamente presso il centro vaccinale.

NON bisogna effettuare nessuna ulteriore registrazione in piattaforma. Tutti i nominativi sono già presenti. Bisogna solo attendere la convocazione.