Positano, terminati i lavori: riapre la strada, ecco l’ordinanza

Ecco l’ufficialità della riapertura del tratto di strada che a Positano ha interessato alcuni lavori alla rete fognaria. Si tratta di via C. Colombo e via Pasitea che da domani saranno nuovamente disponibili al transito veicolare. L’ordinanza del comune di Positano dunque revoca il provvedimento n. 3 del 19/01/2022 con ripristino del senso unico di circolazione in via Pasitea e via C. Colombo dalle ore 07:30 del 27/01/2022 e il conseguente ripristino della segnaletica orizzontale. Ricordiamo che Via C. Colombo era interdetta al traffico veicolare (fatta eccezione per i proprietari di parcheggi con autorizzazione passo carrabile) dallo scorso 10 gennaio al fine di consentire l’esecuzione di lavori somma urgenza per la riparazione di un tratto della condotta idrica e fognaria. Per tali motivi il Comune aveva disposto il divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli su ambo i lati di tutto viale Pasitea e via C. Colombo.