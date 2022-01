Positano Sulmona : oggi il quarto anniversario episcopale di Mons Michele Fusco

In occasione del quarto anniversario della sua Ordinazione Episcopale ringraziamo il Signore per il dono del vescovo Michele alla nostra Diocesi Di Sulmona-Valva . Preghiamo perché Dio Padre lo ricolmi di santità e grazia, di salute e consolazione in particolare in queste settimane difficili di isolamento, perseveranza nel portare avanti il lavoro pastorale intrapreso e la gioia di “camminare insieme” con una chiesa pronta a rischiare per il Vangelo. Ad multos annos!