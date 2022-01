Positano, successo per la versione online della tradizionale tombolata per gli anziani

Positano. Oggi si è rinnovato l’appuntamento con la tradizionale tombolata per gli anziani a cura del Comune e della Croce Rossa Italiana (Comitato di Costa Amalfitana). A causa dell’aumento dei contagi si è deciso di riproporre la formula virtuale che ha consentito a tanti di partecipare collegandosi online ed in totale sicurezza, ma vivendo comunque dei momenti di divertimento grazie anche all’amico Pasquale Cocorullo che da anni è l’anima delle tombolate positanesi con la sua innata simpatia. Presente anche il sindaco Giuseppe Guida che non ha voluto far mancare il proprio sostegno a questa iniziativa.

A partecipare in collegamento oltre 40 famiglie, perché alla fine l’importante è divertirsi riuscendo a strappare un sorriso in questo momento storico così particolare.