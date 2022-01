Positano: sistemazione di parapetti e tribune del campo sportivo “V. De Sica”, pronto il finanziamento

Positano: sistemazione di parapetti e tribune del campo sportivo “V. De Sica”.

A breve il campo sportivo De Sica, nella frazione Montepertuso, sarà dotato di nuovi parapetti e tribune.

E’ quanto si evince dalle delibere di Giunta Comunale n. 190 e n. 195 del 30/12/2021.

In particolare per quanto riguarda i parapetti la somma di € 50.000 è già stata predisposta per l’anno 2022, con l’intervento denominato “Sistemazione parapetti e facciate del Campo sportivo V. De Sica della frazione di Montepertuso”.

Si è poi reso necessario anche il restyling delle tribune per cui si è dato incarico al Settore Tecnico Progettuale di redigere perizia relativa agli interventi da effettuare.

Il campo sportivo è già oggetto di lavori da diverso tempo, a cui andranno ad aggiungersi anche quelli relativi ai parapetti e alle facciate, che saranno effettuati nelle prossime settimane, ma prossimamente si procederà anche alla sistemazione delle tribune.

