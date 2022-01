Positano saluta Enrico: domani mattina la benedizione al Cimitero, dove riposerà accanto al fratello. L’intera Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina sono rimaste attonite dalla scomparsa di Enrico D’Urso, che si è spento dopo aver lottato con un cuore immenso.

In seguito ai funerali di questa mattina, domani, domenica 23 gennaio 2022, Enrico giungerà a Positano, in Costiera Amalfitana, per riposare accanto al suo amato fratello Enzo.

Chi lo desidera, potrà rendergli l’ultimo saluto alle ore 12.00 al cimitero, dove si terrà una breve benedizione.