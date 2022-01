Positano, proseguono i lavori di manutenzione fognaria in Via Cristoforo Colombo

Positano, in Via Cristoforo Colombo proseguono i lavori di manutenzione alla rete fognaria da parte dell’Ausino iniziati lo scorso lunedì e che dovrebbero terminare venerdì 21 gennaio. Il tempo clemente sta permettendo di lavorare in modo celere e senza difficoltà. La strada è interdetta al traffico veicolare fatta eccezione per i proprietari di parcheggi con autorizzazione passo carrabile e vige divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata, su ambo i lati di tutto Viale Pasitea e via Cristoforo Colombo.

Contestualmente è stato istituito il doppio senso di circolazione lungo l’intero asse viario di Viale Pasitea.