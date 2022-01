Positano-Praiano, scuola: da lunedì si riparte in presenza!

Dopo la chiusura di una settimana, con lezioni in DAD riapre in presenza il plesso ICS Porzio di Positano e Praiano.

La Dirigente scolastica, Prof.ssa Stefania Astarita, ha predisposto apposita circolare, a seguito delle ordinanza sindacali, quella di Positano, la n.1 dell’8 gennaio u.s. e la revoca del Comune di Praiano, in cui si comunicava la ripresa in tutti i plessi di Positano e Praiano dell’attività didattica in presenza, da lunedì 17 gennaio 2022, secondo la modalità organizzativa prevista dal Protocollo sicurezza antiCovid.

Inoltre, per i soli plessi di Positano, la ripresa delle attività didattica esclusivamente nella fascia antimeridiana, senza il servizio mensa, fino al 24/01/2022.

Ricordiamo che era stata paventata la chiusura delle scuole fino a fine mese, con l’ordinanza regionale firmata da De Luca. Era poi intervenuto il TAR che ritenuto il documento illegittimo ha disposto l’immediata apertura delle scuole già dal 10/01. In alcuni comuni i sindaci avevano poi emanato apposite ordinanze in cui predisponevano la chiusura delle scuole chi fino al 15/01, chi fino al 29 gennaio.