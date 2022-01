Positano, nella calza della Befana arriva il racconto dell’attore Giuseppe Rispoli sulla storia dei Re Magi

In questo giorno di festa arriva per tutti noi nella calza della Befana il regalo dell’attore positanese Giuseppe Rispoli che, con la sua bravura e creatività, racconta il viaggio dei Re Magi per arrivare al cospetto del Bambino Gesù.

Le tradizioni legate ai Re Magi ed alla loro simbologia sono tantissime, come lo stesso Giuseppe racconta all’inizio, ma la sua versione è sicuramente tra le più divertenti ed originali mai ascoltate. Un racconto che ci strappa un sorriso ma anche, come sempre nelle storie create da Giuseppe, ci fa riflettere.

Dopo un lungo cammino fatto di difficoltà ed imprevisti, tra momenti di luce ed altri di buio, alla fine i Re Magi raggiungono il Salvatore del mondo, colui che con la sua nascita ha illuminato la storia ed ha portato speranza all’umanità.

Ovunque siate e qualsiasi cosa stiate facendo, ogni tanto fermatevi ed alzate gli occhi al cielo, seguite la vostra stella – come hanno fatto Gaspare, Melchiorre e Baldassarre – e saprete la direzione da seguire. Perché per ognuno di noi c’è una stella cometa a guidare la nostra vita, basta solo saperla vedere.