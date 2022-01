Positano , Costiera amalfitana . Bellissima piena di turisti , il Covid e l’ANAS, che ha avuto la splendida idea di chiudere la SS 163 a Piano di Sorrento proprio stamattina per recuperare l’auto precipitata l’altro ieri , non hanno potuto nulla , ai tanti tavoli disdetti ai ristoranti sono subentrati tanti altri turisti occasionali venuti da Napoli, Roma e da ogni dove .

Positano in Costa d’ Amalfi è troppa amata e i turisti arrivati qui sono stati davvero felici di gustare gli ottimi piatti dei ristoranti aperti ( La Cambusa, Capricci , Il Grottino ) . Questa domenica di metà gennaio si è presentata con un cielo quasi sereno anche se con qualche nuvola all’orizzonte che non copre però il sole che riscalda il clima decisamente freddo di questi giorni. Ed in tanti hanno deciso di regalarsi una passeggiata nella perla della costiera amalfitana per godersi qualche momento di relax tra le sue stradine fino a raggiungere la spiaggia grande per respirare l’odore del mare e lasciarsi trasportare dal rumore delle onde.

Positano si presenta tranquilla ed accogliente, a misura d’uomo senza la calca tipica del periodo estivo ma sempre bellissima ed affascinante pronta ad offrire i suoi meravigliosi scorci a chi saprà guardare con occhio attendo godendosi i particolari e le prospettive che caratterizzano la cittadina.