Positano, Marianna Di Martino nel gruppo di farmacisti volontari per le vaccinazioni a Castiglione di Ravello

Marianna Di Martino, farmacista di Positano che lavora ad Amalfi, fa parte del gruppo di farmacisti volontari della Costiera Amalfitana che prestano servizio presso l’ospedale di Castiglione di Ravello per le vaccinazioni. Un gruppo coordinato dal Dott. Ala di Atrani, responsabile della Costiera Amalfitana, composto da una decina di farmacisti che hanno deciso di prestare volontariamente la propria opera in questa campagna vaccinale.

Marianna Di Martino sottolinea come in questo momento ci sia una grande richiesta anche perché a molti sta per scadere il Green Pass legato alla seconda dose. Ed è quindi una corsa soprattutto per ricevere la terza dose e rinnovare il Green Pass senza il quale, a partire soprattutto dall’1 febbraio, sarà impossibile accedere a molti servizi ed attività commerciali.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini sono previsti open day vaccinali in costiera amalfitana come, ad esempio, quello a Maiori ad inizio febbraio e poi ad Amalfi. Ed anche a Positano la campagna vaccinale procede a pieno ritmo.

Ringraziamo di cuore Marianna Di Martino e tutto il personale sanitario ed i volontari che si stanno adoperando per il bene della collettività in questo lungo periodo di emergenza sanitaria.