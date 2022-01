Positano, lo chef Alois Vanlangenaeker: “I bambini hanno bisogno che le scuole restino aperte”. Alois Vanlangenaeker, chef dell’Hotel San Pietro Positano, dove ha conquistato la meritata stella Michelin, oramai mezzo positanese e mezzo carottese, è intervenuto riguardo alla riapertura delle scuole.

“Non ci sono soltanto persone indignate che le scuole aprano, ma anche moltissime persone contente che questo succeda – ci ha detto -. Contente perché si tratta di un diritto fondamentale, è un diritto che le scuole rimangano aperte. Tutte le altre cose possono chiudere, ma le scuole devono rimanere aperte, perché i bambini ne hanno bisogno”.

Il Tar della Campania, infatti, ha accolto uno dei ricorsi presentati contro l’ordinanza numero 1 del 2022 firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dispone il ritorno delle lezioni in Dad nelle scuole (per nidi, materne, elementari e medie) fino al 29 gennaio.

Sebbene la situazione in Costiera Amalfitana resti invariata, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, l’attività didattica in presenza, in tutti gli ordini, riprenderà già dalla prossima settimana, come disposto dall’ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2022 firmata dal Sindaco.