Positano, le variazioni del percorso degli autobus interni a causa della chiusura di Via C. Colombo

Positano. La Mobility Amalfi Coast avviva l’utenza che, in osservanza all’Ordinanza comunale n. 2 del 07.01.2022 con la quale veniva disposta la chiusura al traffico veicolare di tutta Via C. Colombo al fine di poter eseguire l’intervento di riparazione della condotta idrica e fognaria a partire, a partire dalle ore 9.00 di lunedì 10 gennaio e fino alle ore 18.00 di venerdì 21 gennaio, salvo condizioni meteo avverse, i percorsi delle autolinee subiranno le seguenti variazioni:

Interno Positano

Partenza da Piazza dei Mulini in direzione Viale Pasitea; da Chiesa Nuova proseguirà fino alla Sponda dove eseguirà inversione con ritorno al terminal Prisco.

Montepertuso-Nocelle

Partenza da Piazza dei Mulini in direzione Viale Pasitea; da Chiesa Nuova proseguirà fino alla Sponda dove eseguirà inversione osservando poi regolare percorso fino a Nocelle e ritorno al terminal Prisco.

Positano-Praiano-Positano

Partenza da Piazza dei Mulini in direzione Viale Pasitea; da Chiesa Nuova transiterà verso la Sponda proseguendo regolarmente fino a Praiano con ritorno al terminal Prisco.

Salvo eventuali imprevisti, resteranno invariati tutti gli orari di partenza attualmente in vigore.