Positano, lavori alla rete fognaria: termine esteso al 28 gennaio – ORDINANZA

Il comune di Positano ha pubblicato un atto con cui definisce la proroga del doppio senso di circolazione lungo Viale Pasitea e divieto di transito in Via C. Colombo. Il provvedimento, ricordiamo, renderà possibile l’intervento di riparazione della condotta idrica fognaria di via C. Colombo. Il divieto di transito in quest’ultima, tra l’altro, vige dal civico n. 1 a Via C. Colombo n. 217 (eccetto proprietari di parcheggi con autorizzazione passi carrai) e relativi divieti di sosta su intero percorso. La proroga dei lavori era stata anticipata ieri da Positanonews, in seguito a un sopralluogo sul cantiere dove opera la ditta Di Palma di Vico Equense che ha potuto riscontrare alcune criticità inerenti alle tubature molto datate.

Nel dettaglio, la nuova ordinanza del Comune di Positano sancisce A PARTIRE DALLE ORE 18,00 DI VENERDI’ 21 GENNAIO 2022 E FINO ALLE ORE 18,00 DI VENERDI’ 28 GENNAIO 2022 SALVO CONDIZIONI METEO AVVERSE:

– l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, su ambo i lati di tutto Viale Pasitea e via C. Colombo

– la chiusura al traffico veicolare, di tutta Via C. Colombo, (dal civico n. 1 al civico n. 217.

eccetto per proprietari di parcheggi con autorizzazione passo carrabile):

– l’istituzione del doppio senso di circolazione, per tutte le categorie di veicoli, lungo l’intero asse viario di Viale Pasitea.