Positano, lavori alla rete fognaria: divieto di sosta in via Pasitea

Il Comune di Positano ha appena emesso una nuova ordinanza (riportata su Positanonews) che revoca il provvedimento n. 3 del 19/01/2022 con ripristino del senso unico di circolazione in via Pasitea e via C. Colombo. Nella stessa ordinanza, tuttavia, si legge anche l’istituzione del divieto di sosta in via Pasitea dal civico n. 309 al civico n. 291 per lavori di scavo per la sostituzione della condotta fognaria. Il Comune ha reputato necessario istituire un nuovo dispositivo di traffico nel tratto di strada per autorizzare la ditta Di Palma di Vico Equense ad occupare a mezzo di cantiere mobile, con conseguente interdizione/parzializzazione della carreggiata. In soldoni, con questo nuovo provvedimento il comune di Positano revoca l’ordinanza n. 3 del 19/01/2022 e ripristina la circolazione su via Pasitea e via C. Colombo, ad eccezione del tratto di via Pasitea dal civico n. 309 al Civico n. 291. In quest’ultimo tratto, invece, vigerà l’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dal 27/01/2022 al 04/02/2022. Dunque per orientarci, la chiusura del tratto di via Pasitea fino al 4 febbraio dovrebbe partire approssimativamente dal tabacchi fino alle cucine. I cittadini di Positano sono chiamati a un altro piccolo sforzo per far fronte a problematiche da risolvere per assicurare un paese efficiente in vista della stagione turistica.