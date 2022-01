Positano insolita in una giornata di sole estiva con spiaggia e ristoranti pieni. La perla della Costiera amalfitana è sbocciata in questo sabato, dopo alcuni giorni di sofferenza, come per tutta la Campania , per il Coronavirus Covid – 19 nella variante molto virale di Omicron. Giornate di sole infrasettimanale avrebbero comunque attirato turisti occasionali, invece niente. Allora si sperava in febbraio, ma già oggi sabato in tanti sono venuti da Napoli e Salerno, spiagge e ristoranti pieni.. Positano è Positao. Intato c’è ancora il doppio senso per i lavori dell’Ausino, spettacolare questa foto dell’autobus interno dell’Amalfi

Angoli e direzioni insolite…

Positano il 15 gennaio 2022