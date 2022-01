Positano, incontriamo il motociclista Tonino Schisano: “L’importanza di una guida sicura”

Positano. Questa mattina si è verificato un incidente stradale sulla S.S. 163 Amalfitana nei pressi della Garitta con uno scontro tra un’autovettura ed una moto. Nel caso di specie l’auto, con a bordo due turisti americani, si trovava nella corsia opposta al proprio senso di marcia per poter ammirare il panorama allorquando una moto proveniente da Sorrento non è riuscita a frenare in tempo andando a collidere con l’auto per fortuna senza gravi conseguenze. E sul luogo del sinistro abbiamo incontrato ed intervistato in esclusiva Tonino Schisano del Club motociclisti della costiera amalfitana e penisola sorrentina, il quale ha sottolineato l’importanza di una guida sicura contro le tante motociclette che troppo spesso superano i limiti di velocità rappresentando un pericolo per se stessi e gli altri. Schisano ha precisato l’intenzione di effettuare corsi di formazione per i giovani anche nelle scuole finalizzati all’acquisizione di una disciplina stradale.

Va ovviamente precisato che, a fronte di tanti centauri che percorrono la S.S. 163 a tutta velocità, ce ne sono anche molti che rispettano i limiti imposti dal Codice della Strada guidando in modo sicuro e responsabile.