Positano, incidente alla Garitta. Fra auto e moto Pochi minuti fa il modo peggiore per festeggiare l’inizio dell’anno 2022 con un ennesimo incidente sulla S.S. 163 Amalfitana. Sul posto carabinieri di Amalfi e 118 . Una moto proveniente da Sorrento si è scontrata con l’auto di due turisti americani che si trovavano nella sua corsia per ammirare il panorama. L’auto è stata danneggiata gravemente, solo qualche ferita per il motociclista per fortuna. Sul posto la polizia municipale a regolamentare il traffico e prestare soccorso