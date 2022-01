Positano: in un paese in semi quarantena l’amore trionfa sempre. Positano, la città romantica per eccellenza, è uno dei luoghi più amati dagli sposi di tutto il mondo, che scelgono di venire a trascorrere il loro giorno più bello proprio nella perla della Costiera Amalfitana.

Anche in questo difficile periodo, in un paese in semi quarantena l’amore e la speranza trionfano sempre, come dimostra la presenza di una coppia di sposi sulla spiaggia, oggi, venerdì 7 gennaio 2022.