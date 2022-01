Positano illuminata dai fuochi per salutare il nuovo anno nella foto di Giuseppe Di Martino

Positano ha salutato l’anno vecchio accogliendo il 2022 con una festa di luci e fuochi che hanno illuminato il profilo delle case. Un capodanno tranquillo che la maggior parte dei cittadini ha trascorso in casa in compagnia degli affetti più cari tra buon cibo e tradizioni ed allo scoccare della mezzanotte ognuno ha espresso il proprio desiderio per questo nuovo anno appena iniziato. E dopo il rituale brindisi in tanti hanno festeggiato con gli immancabili fuochi, immortalati nel bellissimo scatto di Giuseppe Di Martino.

Un’immagine con la quale vogliamo augurare a tutti i nostri lettori un felice anno nuovo con la speranza di tornare presto ad abbracciarci.