Positano, il tramonto veste d’oro le montagne con una luna che fa da custode

I tramonti invernali a Positano regalano sempre degli spettacoli mozzafiato trasformando i paesaggi in una sorta di quadri dalle mille pennellate. Ed anche oggi non è mancato un attimo di magia nel vedere le montagne illuminate dalla luce pallida del sole che si tuffa nel mare per lasciare il posto alla luna che fa già capolino nel cielo terso pronta a vestire di candore bianco il cielo notturno. La montagna di Montepertuso, uno dei simboli di Positano, diventa ancora più bella in questa luce soffusa.

Un attimo che è stato immortolato e fermato sapientemente negli scatti di Antonino D’Urso che ci regala queste immagini invernali che rendono giustizia alla bellezza di Positano, che non è solo legata al mare ma anche alle montagne che la incorniciano e proteggono e che diventano dorate nelle sere dei mesi più freddi.