Positano, costiera amalfitana. In questo primo lunedì del nuovo anno vi portiamo a fare un giro virtuale attraverso alcune stradine tipiche della città verticale, fino ad arrivare alla Chiesa di Santa Maria Assunta.

Il tempo oggi è particolarmente uggioso con un cielo coperto ma temperature abbastanza miti per il periodo dell’anno. Molte attività commerciali sono aperte e sono tanti i turisti in giro per la città che hanno deciso di visitare durante la stagione invernale per assaporare la bellezza di Positano che non è solo mare ma è ricca di scorci unici da immortalare e che sicuramente si arricchisce di fascino grazie alle luci natalizie ma anche alla tranquillità che caratterizza questi mesi freddi.

Il fascino di Positano resta lo stesso e la magia di una passeggiata sulla spiaggia con il rumore del mare in sottofondo è sicuramente una delle esperienze più belle da vivere a contatto con la natura e la sua bellezza.

Da sottolineare un boom di presenze fra Natale e Capodanno , i ristoranti aperti hanno lavorato a ritmo pieno e continuo, complimenti a chi è rimasto aperto e ci fa piacere che questa scelta sia stata premiata dai tanti turisti .