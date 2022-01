Positano, il concerto di Capodanno 2022.

Dalla Sala Andrea Milano del Comune di Positano il concerto beneaugurale di Capodanno eseguito dai solisti della Real Orchestra di Napoli, diretti dal Maestro Vigorito.

Positano, la musica non si ferma dice Franco Vigorito, e Positano ha il suo concerto di capodanno anche se in streaming sul web. Inoltre afferma che “Tutta l’ arte in generale sta vivendo un momento molto difficile per le chiusure e le restrizioni per la Pandemia da covid-19 però l’ arte va avanti, ed è sempre stata all’ avanguardia degli eventi positivi e negativi della storia, abbiamo scelto un programma degno del giorno di capodanno con musiche di Strauss e con musiche della grande tradizione operistica Italiana, spero che possa piacere e che porterà un momento di gioia nelle loro case, non è la prima volta che mi esibisco a Positano, la perla della nostra Campania per cui credo che tutti vorrebbero esibirsi in questa splendida cittadina e spero anche di ritornare perché è sempre un piacere ed un onore suonare in questa fantastica città. I miei prossimi programmi sono il giorno di capodanno il concerto alle ore 17:00 al Teatro Tasso di Sorrento mentre il concerto di Amalfi che era previsto nei prossimi giorni è spostato causa emergenza Coronavirus”.

“L’arte e la cultura devono far parte della nostra vita”.