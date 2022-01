Positano: il 7 gennaio lavori alla condotta di via Fornillo, ecco le zone senz’acqua. Per permettere di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica di distribuzione in via Fornillo, nel Comune di Positano, in Costiera Amalfitana, venerdì 7 gennaio 2022, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 14.00, in via Fornillo, dal Vicolo Hotel Vittoria a Torre Clavel, l’erogazione idrica verrà sospesa.