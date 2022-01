Positano, gran lavoro del COC con l’ASL, il 14 tamponi in Piazza dei Racconti. Un lavoro incessante giorno e notte da parte del COC, dell’amministrazione comunale Guida, dello staff dell’hub vaccinale di Via Pasitea, in sinergia con l’ASL di Salerno per affrontare al meglio questa ondata di coronavirus Covid – 19 che ha travolto la Costiera amalfitana. Ci si è riusciti ad organizzare i tamponi con il drive in per il 14 gennaio, una sessantina di tamponi che potrebbero portare anche buone notizie. Il problema di arrivare fino a Tramonti, la sede dell’USCA, ha accompagnato questi primi giorni dell’anno, difficoltà anche con i vaccini, con il rischio scadenza green pass, ma ci si sta organizzando a pieno ritmo sia Positano che all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. Sappiamo che i nostri concittadini stanno quasi tutti bene, noi di Positanonews siamo vicini a voi ed in questo momento tutto il nostro sforzo informativo, e le pressioni per far migliorare le cose, è dedicato a voi