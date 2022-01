Positano: Enrico D’Urso arriverà al Cimitero alle 14.30. Sono in tanti i cittadini di Positano e dell’intera Costiera Amalfitana, attoniti dalla scomparsa di Enrico D’Urso, a volergli rendere il loro ultimo saluto.

In seguito ai funerali celebrati ieri mattina a Vico Equense, nella frazione di Moiano, presso la Chiesa Parrocchiale di San Renato Vescovo, nella giornata di oggi Enrico giungerà a Positano, in Costiera Amalfitana, per riposare accanto al suo amato fratello Enzo.

Non riuscirà ad arrivare questa mattina, alle 12.00, come inizialmente annunciato, ma ci avvisano che, in seguito ad alcuni problemi, l’arrivo al Cimitero sarà spostato alle ore 14.30. Tutti coloro che lo desiderano potranno recarsi sul luogo in questo primo pomeriggio, quando si terrà una breve benedizione.