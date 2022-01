Positano, ecco le modalità di prenotazione per la terza dose del vaccino anti-Covid

Positano, il Centro Vaccinale rende noto che la prenotazione per la terza dose avviene esclusivamente su convocazione tramite piattaforma con la ricezione di un sms o email.

NON è possibile prenotarsi tramite contatti telefonici.

NON è possibile recarsi direttamente presso il centro vaccinale.

NON bisogna effettuare nessuna ulteriore registrazione in piattaforma. Tutti i nominativi sono già presenti. Bisogna solo attendere la convocazione.