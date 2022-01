Positano e Vico Equense in lutto, si è spento il sorriso dolce di Enrico

Positano e Vico Equense in lutto, dopo una lunga battaglia si è spento questa notte il sorriso di Enrico. E’ difficile scrivere quando viene a mancare un amico, una persona con la quale si sono condivisi tanti momenti di lavoro, ma un ricordo deve essere fatto, poi Enrico lo merita. Enrico D’Urso, cinquantenne, da quando aveva 13 anni lavorava alla Buca di Bacco, più di 30 anni di lavoro, una vita, tutti lo ricordiamo dietro al banco, ‘erede’ dello storico barman Nicola, sempre sorridente e disponibile, difficilmente arrabbiato malgrado il lavoro molto stressante. Sposato a Moiano, centro delle colline di Vico Equense, papà di 3 figli, stamattina ha raggiunto in cielo il fratello Enzo. Lo vogliamo ricordare con dei versi tratti da una canzone di Venditti, ‘Dolce Enrico’

Enrico, se tu ci fossi ancora, Ci basterebbe un sorriso, Per un’abbraccio di un’ora, L’unica cosa che resta è un’ingiustizia più vera,Chiudo gli occhi e penso a te, dolce Enrico, Nel mio cuore accanto a me, tu sei vivo, Chiudo gli occhi e tu ci sei, dolce Enrico, Tu sorridi accanto a me

La redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia tutta.

Giuseppe Di Martino