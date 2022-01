Positano: domani giornata dedicata ai vaccini pediatrici. L’Amministrazione Comunale di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si sta impegnando al massimo per riuscire ad assicurare a tutti i suoi cittadini di vaccinarsi.

Domani la città verticale dedicherà la giornata alle vaccinazioni pediatriche: sono circa una sessantina i bambini dai 5 agli 11 anni ad essere stati convocati, iscritti come da protocollo in piattaforma, per ricevere la somministrazione della prima dose.

Sabato 22 gennaio, poi, si provvederà alla seconda convocazione per le vaccinazioni pediatriche sempre nell’hub vaccinale di Positano.