Positano: da domenica divieto di sosta lungo via Colombo e via Pasitea, da lunedì doppio senso di circolazione.

Per permettere un intervento di somma urgenza per la riparazione di un tratto della condotta idrica e fognaria lungo via C. Colombo, il Comune di Positano, in Costiera Amalfitana, informa che a partire dalle ore 18.00 di domenica 9 gennaio 2022 e fino alle ore 18.00 di venerdì 21 gennaio 2022, salvo condizioni meteo avverse, sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli su ambo i lati di tutto viale Pasitea e via C. Colombo.

Al contempo, a partire dalle 9.00 di lunedì 10 gennaio 2022 e fino alle ore 18.00 di venerdì 21 gennaio 2022, salvo condizioni meteo avverse, via C. Colombo sarà chiusa al traffico veicolare (dal civico n.1 al civico n.217, eccetto per i proprietari di parcheggi con autorizzazione passo carrabile). Sarà, inoltre, istituito il doppio senso di circolazione per tutte le categorie di veicoli lungo l’intero asse viario di viale Pasitea.

Qui l’ordinanza.