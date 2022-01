Positano, covid 19: oggi 5 positivi e 7 guariti. Si continua con le vaccinazioni, per lunedì anche tanti nostri liceali a Meta. Una splendida giornata di sole porta buone notizie, intanto fra positivi e negativi al coronavirus Covid – 19 la situazione sembra stazionaria dopo l’ondata che ha travolto anche la Costiera amalfitana. Vi è un grosso impegno del COC e dell’hub vaccinale di Via Pasitea , ci sono anche tanti che stanno provvedendo presso l’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, poi un buon supporto sarà dato dall’open day vaccinale del Liceo Marone di Meta lunedì e martedì , frequentato da tanti studenti e studentesse di Positano e Praiano . La situazione epidemiologica nella Città Verticale è in una fase stazionaria, si può ben sperare in un calo ancora più significativo fra qualche giorno , la variante Omicron si sta dimostrando molto virale ma a Positano la si sta affrontando nel migliore dei modi possibile. Ecco il comunicato dell’amministrazione:

Aggiornamento covid-19 Attualmente risultano centoventi tre persone positive al covid-19. Oggi risultano cinque casi di positività. Registriamo la guarigione di sette nostri concittadini Dal centro operativo comunale di protezione civile si comunicano i dati giornalieri nella grafica sottostante.