Positano, Buca di Bacco e La Pergola per Enrico D’Urso: “Perdiamo un amico e maestro”

Da Positano a Vico Equense, dalla costiera amalfitana a quella sorrentina. Tutto il territorio costiero è rimasto attonito alla triste notizia della scomparsa di Enrico D’Urso. Lo staff del bar e pasticceria Buca di Bacco e il ristorante La Pergola di Positano esprimono la loro vicinanza alla famiglia D’Urso inondata improvvisamente dal dolore per la scomparsa di Enrico: “Perdiamo non solo il collega barman, ma l’amico e il maestro di tanti giovani che grazie a lui si sono appassionati a questo lavoro” – scrivono. Anche la famiglia Rispoli si unisce al dolore di una perdita incolmabile, se non con il sorriso che Enrico regalava sempre a tutti quotidianamente, mettendo da parte stress e stanchezza del duro lavoro.