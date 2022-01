Positano continua il doppio senso di circolazione , attenzione a non parcheggiare . Ricordiamo che nella perla della Costiera amalfitana per consentire lavori di manutenzione alla rete fognaria da parte dell’Ausino, il Comune di Positano ha disposto il doppio senso di circolazione e dalle 18:00 di lunedì 10 gennaio e fino alle 18:00 di venerdì 21 gennaio l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, su ambo i lati di tutto Viale Pasitea e via C. Colombo.

A partire dalle 9:00 di lunedì 10 gennaio e fino alle 18:00 di venerdì 21 gennaio, salvo condizioni meteo avverse, il Comune di Positano ordina:

– la chiusura al traffico veicolare, di tutta Via C. Colombo, (dal civico n. 1 al civico n. 217, eccetto per i proprietari di parcheggi con autorizzazione passo carrabile);

– l’istituzione del doppio senso di circolazione, per tutte le categorie di veicoli, lungo l’intero asse viario di Viale Pasitea;

L’installazione della segnaletica stradale, ivi compreso quella recante i divieti di sosta, resta a carico dell’impresa esecutrice i lavori.

Gli Agenti della Polizia Locale e gli altri della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionato a norma del C.d.S.