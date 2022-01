Positano: contesa sull’eredità per il Villa Franca, c’è la prescrizione. Si è concluso con la prescrizione il processo legato al testamento milionario di Mario Russo. Una vicenda complessa, che vedeva come imputate per il reato di circonvenzione di incapaci Francesca Russo e la figlia Rosa Taddeo, ai danni dello storico proprietario del lussuoso hotel “Villa Franca” di Positano. Mario Russo era malato di Alzheimer ed è scomparso nel 2013 lasciando l’eredità milionaria ai fratelli Carlo, Francesca e Salvatore, visto che non era sposato. Dopo la morte del fratello Carlo, la moglie di quest’ultimo, Anna Maria Mandara, e il figlio Giuseppe, hanno deciso di agire per far valere quella che a loro dire era la volontà del defunto Carlo, sostenendo l’invalidità del testamento perché non formato da Mario Russo. Il Tribunale civile di Salerno accolse la richiesta, dichiarando nullo il testamento per falsità. Poi, col ricorso di Francesca e Rosa, la Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato l’esito, affermando che non era stata dimostrata la falsità del testamento. Giuseppe Russo e la madre hanno quindi proposto ricorso in Cassazione, ma le lungaggini procedurali hanno portato alla prescrizione. L’avvocato Caterina Biafora, di recente nominata da Giuseppe Russo e Mandara, nell’udienza dello scorso 12 gennaio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 159 codice penale nella parte in cui non è prevista la sospensione della prescrizione in caso di rinvio dell’udienza per cambio di giudice, ma è stata respinta. Tutto prescritto.

Fonte La Città di Salerno