Positano con 173 contagi l’ASL intervenga, si potenzi l’USCA che ha 2 mila tamponi da fare a Tramonti per la Costiera amalfitana nei prossimi dieci giorni. Fra tamponi molecolari da fare per conferma dei rapidi, tamponi di controllo per i già positivi ed i sintomaci l’USCA ha abbandonato di fatto al suo destino la cittadina della Costa d’ Amalfi. Paradossalmente dobbiamo sperare solo che ci sia una frana , cosa che ci ha regalato l’hub vaccinale in Via Pasitea che, grazie alla collaborazione con l’amministrazione, ha funzionato.

Purtroppo non ci si rende conto del disagio enorme che vivono le famiglie positanesi in questo momento. Bisogna far entrare nella testa dell’ASL di Salerno e della Regione Campania che Positano è come un’isola. Che devono fare i poveri cristi che non hanno mezzi privati a disposizione? Prendere un taxi e farsi tre ore di auto in giro per la Costa d’ Amalfi, magari a rischio di spargere il virus? Perchè uno poi se ha dei bisogni da fare li fa in macchina? E poi vi sembra giusto che ci si debba indebitare fra tamponi e test rapidi fatti in farmacia e laboratori privati per un diritto alla salute?

Nella foto d’archivio l’USCA militare a Maiori, che è già lontana, poi , giustamente, spostata ancora più lontano. Grazie!