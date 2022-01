Positano, ciao Enrico “Riposa in pace angelo bello”

Positano, Costiera amalfitana. Dopo il funerale di ieri a Moiano di Vico Equense, dove viveva Enrico D’Urso con la moglie ed i tre figli, oggi è arrivato nel cimitero della cittadina della Costa d’ Amalfi per riposare al fianco del fratello, in tanti sono venuti per salutarlo, noi tutti di Positanonews siamo rimasti scossi da questa tragedia e abbracciamo forte tutta la famiglia . Elena Marino ci manda una mail

Nel messaggio esprimo le mie più sentite condoglianze a tutti i famigliari e un abbraccio speciale a due genitori a cui la vita non ha risparmiato il dolore più grande …la perdita di entrambi i figli. Che Dio dia la forza a tutti di proseguire questo doloroso cammino. Riposa in pace angelo bello