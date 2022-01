Positano, benvenuta alla piccola Mia. L’ex sindaco Michele De Lucia diventa nonno

Positano festeggia la nascita della piccola Mia per la gioia di papà Antonio Carrella e mamma Francesca De Lucia che l’hanno attesa con amore e che ora possono stringerla tra le braccia. Mia è la prima nata del 2022 nelle città verticale. Ad Antonio e Francesca formuliamo i migliori auguri per questo lieto evento ed estendiamo gli auguri anche al nonno Michele De Lucia, ex sindaco della città di Positano. Ed alla piccola Mia diamo il benvenuto tra noi augurandole un futuro ricco di amore e felicità.