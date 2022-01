Positano, attenzione alla fake news della chiusura di Via C. Colombo fino al 31 gennaio. La strada riaprirà il 21 gennaio

Positano. Circola in rete la foto del segnale di divieto di transito che riporta la chiusura di Via C. Colombo fino al prossimo 31 gennaio. In realtà si tratta di una fake news perché la riapertura della strada è prevista, come da ordinanza, per il prossimo 21 gennaio.

Ricordiamo che Via C. Colombo è interdetta al traffico veicolare (fatta eccezione per i proprietari di parcheggi con autorizzazione passo carrabile) dallo scorso 10 gennaio al fine di consentire l’esecuzione di lavori somma urgenza per la riparazione di un tratto della condotta idrica e fognaria. Per tali motivi il Comune ha disposto il divieto il divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli su ambo i lati di tutto viale Pasitea e via C. Colombo fino alle ore 18.00 di venerdì 21 gennaio 2022.

Al contempo, sempre fino alle ore 18.00 di venerdì 21 gennaio 2022, è stato istituito il doppio senso di circolazione per tutte le categorie di veicoli lungo l’intero asse viario di viale Pasitea.

Invitiamo dunque i cittadini ad attenersi alle comunicazioni ufficiali che, nel caso specifico, sono quelle rese note dal Comune tramite ordinanza e che prevedono la chisura di Via C. Colombo fino al prossimo 21 gennaio.