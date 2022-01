Positano: arriva l’ordinanza che vieta il tiro a secco nelle spiagge nel periodo invernale e la minoranza attacca “Dove si devono mettere le barche?”

Positano, Costiera amalfitana. L’opposizione nel consiglio comunale del gruppo “Super Positano” guidato da Gabriella Guida affida ai social network i propri comunicati stampa politici che riportiamo

Il comune di Positano, con l’ordinanza n°10 del 2021, avvisa i cittadini quanto riportato in seguito:

SI COMUNICA CHE, A DECORRERE DAL l° GENNAIO 2022, IL TIRO A SECCO DELLE UNITA’ DA DIPORTO IN LOCALITA’ SPIAGGIA GRANDE NON POTRA’ PIU’ ESSERE ESERCITATO, CON DIVIETO ASSOLUTO, FATTO SALVO IL PERIODO ESTIVO, DECORRENTE DA 1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE. SI FA PRESENTE CHE LE NUOVE MODALITA’ DI TIRO A SECCO SONO STATE DISCIPLINATE CON ORDINANZA N. 10 DEL 13° OTTOBRE 2021. ICONTRAVVENTORI ALLA SOPRA CITATA ORDINANZA SARANNO PERSEGUITI SECONDO LA NORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL CODICE PENALE.

La prima ordinanza, n°21, in merito a quanto riporato sopra, era stata pubblicata nel 2021. Si annunciava, all’epoca che il tiro a secco di unità di diporto – in proprietà -, era consentito esclusivamente ad uso turistico ricreativo e non commerciale, con maggiorazioni tariffarie.

Adesso, a distanza di 10 anni, il tiro a secco è stato completamente vietato, nella relativa zona della Spiaggia Grande, dal 1 novembre al 30 aprile di ogni anno.

In precedenza, dunque, i nostri concittadini, previa richiesta, avevano la possibilità di lasciare le proprie imbarcazioni, munite di contrassegno, per utilizzarle anche in inverno, quando il mare e la spiaggia ritornavano a disposizione dei cittadini della Costiera.

Sembra che questa azione arginerebbe il pericolo derivato da eventi climatici di forte intensità. Resta comnunque consentito il tiro a secco per la pesca, sia nella porzione di spiaggia dedicata, che in via Regina Giovanna.