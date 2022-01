Positano. Ancora uno shooting fotografico sulla SS 163 amalfitana, sicuramente una delle strade più belle al mondo per il suo panorama mozzafiato che spazia dalla montagna al mare. Gli scattia per uno shooting fotografico che vede tre bellissime modelle sfidare il freddo a bordo di un’auto rossa fiammante con alle spalle la città di Positano. Scatti che sicuramente uniranno alla bellezza naturale del paesaggio quella delle tre splendide donne che hanno fatto rallentare tantissimi automobilisti e motociclisti piacevolmente colpiti questa volta non dal panorama naturale ma dalla bellezza delle fanciulle.