Positano: alcuni familiari del sindaco positivi, il primo cittadino in autoisolamento. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida:

Cari Concittadini,

essendo stato a contatto nei giorni passati con persone risultate positive, mi sono preventivamente isolato e regolarmente tamponato con esito negativo. Questa mattina mi è stato consegnato anche l’esito del test molecolare anche questo negativo. Resto comunque in isolamento perché purtroppo alcuni mie familiari sono invece risultati positivi.

Voglio tranquillizzare tutti sul nostro stato di salute, stiamo tutti bene e del tutto asintomatici; allo stesso tempo ringraziarvi per la grande solidarietà e vicinanza che ci state dimostrando in questi giorni cosi particolari per noi e per tutte le persone che vivono i disagi di questa pandemia che ancora una volta sta mettendo a dura prova le nostre famiglie e il nostro paese.

In questo ultimo periodo il numero dei contagi a Positano è aumentato in maniera rilevante. Fortunatamente, quasi la totalità delle persone coinvolte, presentano sintomi lievi, sinonimo questo della grande importanza di proseguire costantemente con la campagna vaccinale.

È oramai da tempo che combattiamo conto il COVID, sono stato abituato a farlo in prima linea e dal primo giorno della mia elezione, questa costrizione non mi impedirà di continuare a lavorare anche da casa per il bene della nostra città.

Sono orgoglioso di avere al mio fianco assessori, consiglieri e collaboratori, che anche in questo momento, sono sempre presenti e al fianco dei cittadini, rappresentando un punto di riferimento certo per tutti noi.

Vi invito sempre a rispettare in maniera impeccabile le regole igienico-sanitarie e ad indossare la mascherina; allo stesso tempo, a non sottovalutare le forme asintomatiche, perché sono comunque in grado di contagiare altre persone che potrebbero avere reazioni più gravi.

Continuiamo dunque a mantenere saldo il nostro spirito di coscienza e responsabilità perché il buon operato di tutti si riversa nel benessere dell’intera comunità.

Con particolare affetto, un abbraccio virtuale a voi tutti!

Il vostro Sindaco