Positano 24 settembre 1952. L’ammiraglio britannico Mountbatte che si immerge

Obiettivo: Racconto Positano. E’ questo che sta facendo Daniele Esposito, presidente di Macchia Mediterranea, con un grande lavoro durato anni , raccogliendo foto e documenti particolari, come questa foto della sua esclusiva collezione . Positano 24 settembre 1952. L’ammiraglio britannico Mountbatten, zio materno del principe Filippo, si prepara ad immergersi nelle acque del mare di Positano con l’ausilio di un autorespiratore dell’epoca.

Anche allora arrivavano nella perla della Costiera amalfitana personaggi illustri che oggi chiamiamo VIP. Ed è un argomento che vogliamo proporre ai nostri lettori di Positanonews invece dei soliti bollettini Covid in questo grigio inverno in attesa del sole estivo che presto verrà ringraziando di cuore Daniele Esposito per aver divulgato queste splendide perle di cultura che gli sono costate anni di lavoro e ricerca.

Chi era Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten

Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, I conte Mountbatten di Burma, nato principe Louis di Battenberg (Frogmore House, 25 giugno 1900 – Mullaghmore, 27 agosto 1979), meglio noto come Lord Mountbatten, fu un ammiraglio e uomo di Stato britannico, zio materno del marito della regina Elisabetta II, il principe Filippo, duca di Edimburgo, e lontano cugino della regina stessa.

È noto per essere stato l’ultimo viceré dell’impero anglo-indiano e il primo governatore generale dell’India indipendente. Dal 1954 al 1959 fu capo di stato maggiore della Marina britannica e da quella data al 1965 della difesa. Morì nel 1979 a Mullaghmore, nella baia di Sligo nella Repubblica d’Irlanda, a seguito di un attentato ordito dai terroristi dell’IRA che fecero esplodere con un ordigno l’imbarcazione a bordo della quale si trovava.

